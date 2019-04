Axels Terrasseneintopf: Auferstehung der Paradeiser

Überlebt die Pflanze diese Prozedur, muss man eines wissen: Paradeiser brauchen von allem viel. Zu allererst sind sie nämlich Starkzehrer, saugen also viel Nährstoffe. Deshalb muss man einerseits jene Erde, in der voriges Jahr Paradeiser wuchsen, ordentlich aufdüngen. Andererseits kann man die Erde schon jetzt mit Langzeitdüngern versorgen: Steinmehl enthält selber Mineralien, speichert aber vor allem Nährstoffe und gibt sie langsam ab. Hornspäne ist auch gut, Kompost ist perfekt. Über die Saison kann man Paradeisertöpfe immer wieder nachdüngen. Nährstoff-Mangel zeigt sich an zu kleinen und zu hellen Blättern, an schlechtem Wuchs und schlechter Wurzelbildung, oder an keinen oder kleinen Früchten.