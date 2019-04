Axels Terrasseneintopf: Rares für Bares - Jagd auf Raritäten

Mit Frank Schumacher an der Seite bleibt man jedoch auf ein „Wow“ stehen. Der stellvertretende Direktor des Botanischen Gartens der Uni Wien kennt sein Grün und weiß, was wann blüht. So wie jetzt die Parrotia oder seltene Obstbäume. Schumacher zeigt auf einen Baum voller rosa Blüten, kitschig wie ein chinesischer Wandteppich. „Solche Zieräpfel werden in Österreich selten gepflanzt. In Amerika und England nehmen das Leute oft in ihre Gärten, weil die Sorten toll blühen und hübsche Früchte haben.“