Axels Terrasseneintopf: Die erste Blüte nach über 100 Jahren

Nun kommt Aufregung in Wien oft viel zu schnell daher. Obwohl das Spektakel schon lange beklatscht wird, sieht man die Blüten erst seit voriger Woche. Feierte aber schon den raschen Wuchs des langen Blütenstands. Der armdicke Stab entspringt aus der Pflanzenmitte und ragt jetzt über zwei Meter senkrecht in den Himmel, die winzigen Blüten daran erkennen Schaulustige von unten nur als weißen Überzug. Erst jetzt ist der Grasbaum komplett in Blüte, der Höhepunkt also. „Eigentlich ist der Baum ein Gras“, erklärt Schumacher. „Er gehört auch in die große Gruppe der einkeimblättrigen Pflanzen, Vertreter dieser Gruppe bilden nur selten einen Stamm, wie etwa Palmen, die gehören auch dazu.“