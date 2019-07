Dominic Thiem in Wimbledon: „Bin für den Abwasch zuständig“

Einmal noch Farbe bekennen. Im grellsten Blau erschien Dominic Thiem zur von Rechteinhaber Sky organisierten Gesprächsrunde in Wimbledon, ehe er am Dienstag in das Turnier einsteigt. Ganz in Weiß natürlich. Vor dem Auftaktmatch gegen Sam Querrey (2. Partie nach 12 Uhr MESZ/im Live-Ticker auf KURIER.at) sprach Österreichs Nummer eins über ...

... die Vorbereitung auf Wimbledon ohne Rasen-Turnier „Ich fühle mich nach der aufreibenden Sandplatz-Saison körperlich auf jeden Fall besser als 2018. Ich werde das Match daher in jedem Fall beenden können. Von da her ist es schon ein großer Unterschied zur Aufgabe im Vorjahr (lacht). Mir wurde auch im Vorjahr geraten, nach den French Open und vor Wimbledon eine Pause einzulegen, aber ich wollte unbedingt in Halle spielen. Den Preis dafür habe ich dann in Wimbledon bezahlt und nun daraus gelernt.“

... seine Spielanlage auf Rasen „Es ist wichtig, dass ich mich nicht zu sehr darauf versteife, alles anders machen zu wollen auf Rasen. Rafael Nadal versucht auch, so nah wie möglich bei seinem Spiel, das ihn stark macht, zu bleiben. Klar geht es hier mehr um den Aufschlag, und ich kann nicht jeden Ball weit hinter der Grundlinie ausgraben, aber alles über den Haufen werfen, muss ich auch nicht.“