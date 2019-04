Staus, Grenzkontrollen, kein Cheddar - die Folgen eines harten Brexit

Vor dem EU-Sondergipfel am Mittwoch wächst die Sorge vor einem ungeregelten Ausscheidens der Briten aus der EU am Freitag. Was dies bedeuten würde, beschrieb die EU-Kommission so: "Ein 'No-Deal-Szenario' wäre extrem teuer und zerstörend", sagte Kommissionsvize Jyrki Katainen. Denn bei einem Austritt ohne Vertrag fiele die zwischen London und Brüssel vereinbarte Übergangsphase bis Ende 2020 weg, in der sich trotz Brexits erstmal fast nichts ändern sollte. Von heute auf morgen wären Dutzende rechtliche Fragen ungeklärt oder nur einseitig geregelt. Einige Beispiele: