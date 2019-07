Hitze: Warum Sie Mineralwasser nicht im Auto lagern sollten

Soda-Zitron, der Klassiker in Österreich an heißen Tagen. Gut möglich, dass Sie sich in den vergangenen Tagen über den Geschmack des Minerals oder Sodas gewundert haben. Das könnte mit der Hitze zusammenhängen, denn diese beeinflusst bei Mineralwasser die geschmackliche Qualität.

Sonneneinstrahlung und Hitze begünstigen die Bildung von Fehlgeschmack sowohl in PET- als auch in Glasflaschen. Falls Sie Ihren Einkauf mehrer Stunden im heißen Auto lagern, könnte die Hitze auch Auswirkungen auf den Kohlensäuregehalt von Getränken in PET-Flaschen haben.