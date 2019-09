Peking-Ente 2.0: So ticken die jungen asiatischen Gastronomen

Nach der Schule half Weny Sun jeden Tag im China-Restaurant von ihren Eltern mit. Auf der Speisekarte standen ganz typische Gerichte wie Frühlingsrollen, Acht Schätze oder frittierte Bananen – allesamt Gerichte, die es in China eigentlich gar nicht gibt.

Später sollte auch sie mit ihrem Ehemann ein All-you-can-eat-Buffet in der Wiener Lugner City eröffnen. Frittiertes wie Peking-Ente durfte natürlich auch hier nicht fehlen.

Man könnte sagen, dass Peking-Ente das Thema ihres Lebens geworden ist, zumindest ist die Ente „Signature Dish“ in ihrem eigenen Restaurant One Night in Beijing, das sie gemeinsam mit Geschäftspartnerin Li Zhang in Wien-Döbling eröffnete.