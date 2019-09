Neues Restaurant: Calea erblüht im ehemaligen Birdland

Psychodelisch wirkt die Einrichtung nicht, aber sie soll in eine Traumwelt führen oder zumindest Freude vermitteln. Calea, der Name des neuen Restaurants im ehemaligen Jazz-Club Birdland unter dem Hotel Hilton Stadtpark, bedeutet auf Hawaiianisch "Freude".

Die vertikale Begrünung im neuen Dinner-Club schafft Dschungel-Feeling, verantwortlich für das Design ist Andreas Lichtblau von "Wildes Moos". "Die Räumlichkeit ermöglicht uns die Realisierung von sonst unmöglichen Details. Wo kann man sonst unter der Erde Pflanzen über Wände wachsen lassen? Aber auch die Größe des Gastraumes mit seiner Galerie garantiert, dass man sich stets unter Menschen und nicht einsam in einer Essenshalle fühlt. Gute und gesellige Stimmung ist also garantiert", so die beiden Chefs Kevin Barraclough und Thomas Thurner.