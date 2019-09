Das beliebte Fisch-Restaurant Varga am Neusiedler See sperrt zu

" Varga ist Fisch. Und mehr." Der Leitspruch des beliebten Fisch-Restaurants im burgenländischen Gols soll nicht mehr gelten: Gastronom Emmerich Varga will nicht mehr und schließt das geschichtsreiche Gasthaus am Neusiedler See, das bereits auf das Jahr 1972 zurückgeht, am 15. Oktober für immer.

Auf der Homepage unterrichtet der Chef die Stammgäste über seinen Plan: "Nach 47 Jahren möchte ich, auch wenn dieser Schritt nicht leichtfällt, denn das Restaurant lief gut, das Restaurant schließen."

Aufgetischt wurden im Restaurant der Fang aus der täglichen Fischerei am Neusiedlersee, die in dritter Generation betrieben wurde. Weit über das Burgenland hinaus war das Gasthaus bekannt für Zander, Karpfen und Aal aus Eigenzucht sowie fangfrischen Wels, Wildkarpfen und Hecht.