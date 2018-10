"Pecan Resist": Ben & Jerry’s setzt mit Anti-Trump-Eis Zeichen

Süße Statements

Es ist nicht das erste Mal, dass Ben & Jerry's mit seinen eisgekühlten Produkten eine politische Agenda verfolgt. 2016 kreierte man ein Eis gegen Rassismus und Vorurteile. In Australien konnte man in Eisgeschäften der Marke vergangenes Jahr für eine gewisse Zeit keine geschmacksgleichen Eiskugeln mehr bestellen. Mit der Aktion setzt sich der Konzern für die flächendeckende Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe ein. 2015 benannte man deshalb auch die beliebte Eissorte "Chocolate Chip Cookie Dough" in "I Dough, I Dough" um – um die Legalisierung der Same-Sex-Ehe in den USA zu feiern. 2012 startete man in Großbritannien eine ähnliche Kampagne und gab der Sorte "Oh! My! Apple Pie!" den neuen Namen "Apple-y Ever After".