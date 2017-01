McDonald's: Germknödel-Donut wieder zurück

Das typische Gericht der alt-österreichischen Küche darf auf keiner Ski-Hütte fehlen. Die Nachspeise besteht aus Germteig, Powidl, Zucker und zerlassener Butter: Damit der Teig besonders gut aufgeht, muss dieser zwischen den Verarbeitungsschritten mehrmals ruhen. Anschließend wird der Knödel gekocht oder gedämpft – eine Prozedur, die sich die Systemgastronomie meist durch Tiefkühlprodukte erspart.

Der US-Fastfoodriese McDonald's hat sich für seine in dieser Woche startenden Hüttengaudi ein spezielles Schmankerl vom vergangenen Jahr neu aufgelegt: Germknödel-Donut. Für die Herstellung kocht das Unternehmen den Teig jedoch nicht in Wasser, sondern setzt auf ein Herausbacken in Fett – das entspricht der klassischen Herstellung von Donuts, die unseren Krapfen ähneln.

Der Guss darf dann aber doch österrechisch sein: Die weiße Zuckerglasur und Mohn erinnern zumindest optisch an Germknödel. Hybride Gebäcksvarianten liegen seit einigen Jahren im Trend: Auf den Cronut – eine Mischung aus Croissant und Donut – folgte beispielsweise der Macaronut, der wiederum ein Mix aus Macarons und Donuts ist.

Laut dem Unternehmen gehören die winterlichen Aktions-Wochen zu den beliebtesten Kampagnen in Österreich.