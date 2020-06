Donuts versus Krapfen

Zum Frühstück einen Becher Kaffee und einen Donut to go: Der perfekte Start in den Tag für die kultige Serienfigur Homer Simpson. Dabei handelt es sich keinesfalls um eine Persiflage, denn die Amerikaner vertilgen tatsächlich die unglaubliche Menge von 10 Milliarden Stück Schmalzkringel pro Jahr. Dunkin’ Donuts, Amerikas zweitgrößter Donut-Produzent, versucht seit wenigen Tagen in Österreich Fuß zu fassen – im Land der Faschings- und Bauernkrapfen.