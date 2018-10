Gault&Millau 2019: Die vierte Haube für Filippou

Was 1979 in Österreich als gehobene Restaurantszene galt, riss die französischen Gründer des Restaurantsguides, Henri Gault und Christian Millau, nicht gerade vom Hocker. Dementsprechend skeptisch waren sie, was eine österreichische Lizenz-Ausgabe ihres Gourmetguides betraf. Als 1979 dann tatsächlich die erste Ausgabe unter dem Titel Guide Gourmet Österreich erschien, war die Ausbeute im Vergleich zu heute eher dürftig: 16 Haubenrestaurants, die höchste Wertung erreichte zwei Hauben. Es war Karl Eschlböck mit seinem Restaurant am Mondsee.

Heute ist die Österreich-Ausgabe die zweitälteste nach der französischen – "und auch die erfolgreichste", sagt Martina Hohenlohe. Sie und ihr Mann Karl fungieren seit 2005 als Herausgeber des nunmehrigen Guide Gault & Millau – mit der am Donnerstag erscheinenden neuen Ausgabe feiern sie das 40-jährige Jubiläum.

So lange zu bestehen, zeige, dass "die Marke in Österreich gut eingeführt“ ist, findet Martina Hohenlohe. "Der Begriff Haubenküche ist mittlerweile ein Standardbegriff für gehobene Küche.“