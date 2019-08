Gastronom Andreas Flatscher eröffnet modernes Bier-Lokal

Andreas Flatscher, geboren 1975 in Karlsruhe, ist seit 27 Jahren in der Gastronomie tätig. 1998 eröffnete er mit 23 Jahren sein erstes Lokal, Die Wäscherei. Nach dem Verkauf gründete er die Gastronomieberatungsagentur "Gastrodogs" und entwickelte u.a. Zur goldenen Waldschnepfe oder The White Room. 2011 eröffnete er mit dem Flatschers eines der ersten Steak- und Burgerlokale in Wien, 2014 folgte das Flatschers Bistrot. Im Jänner 2019 erfolgte der Verkauf beider Betriebe. Im Frühjahr 2020 will er ein modernes Bier-Lokal im

8. Bezirk eröffnen. Bis dahin berät er Jung-Gastronomen.