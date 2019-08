Top 5: Die besten Restaurants für Familien

Der Feuerwehr-Wagner gilt als Institution in Döbling: Was den Heurigen so besonders macht sind seine veganen Schmankerl sowie sein riesiger Innenhof, der prädestiniert für Kinder ist. Damit es aber nicht gar zu turbulent zwischen den Tischen zugeht, gibt es einen Kinderspielplatz. Außerdem bieten die großen Innenräumlichkeiten genügend Sitzplätze als Ausweichmöglichkeit bei Regenwetter.

Info: Feuerwehr-Wagner, Grinzinger Str. 53, 1190 Wien, Montag bis Sonntag 16 bis 24 Uhr