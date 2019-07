Neues Frühstückslokal: Am Tennisplatz mit Volee frühstücken

Der Absolvent der Gastgewerbefachschule am Judenplatz werkte die vergangenen zwei Jahre als Küchenchef im Dots in Wien-Mariahilf und absolvierte u.a. ein Praktikum im Steirereck: "Die Speisekarte spiegelt ein Crossover von dem wider, was ich so drauf habe. Wir haben viel Stammpublikum, die natürlich Abwechslung suchen."

Flammkuchen, Bowls und Salate

Zur Verstärkung hat sich der junge Koch einen Küchenchef geholt, die Speisekarte trägt trotzdem seine Handschrift: Und diese ist ein wilder Mix aus österreichischen Kantinen-Klassikern wie Cordon Bleu (11,90 Euro) sowie einer thailändische Tom Ka Gai (4,90 Euro) oder Flammkuchen (zwischen 8,9 und 11 Euro) und Bowls (zwischen 8,90 Euro und 9,90 Euro). "Zu Mittag ist bei der Hitze ein bisschen weniger bestellt worden und vor allem mehr Salate. Der Fokus liegt aber beim Abendgeschäft."