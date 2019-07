5-Zutaten-Rezept: Süßes Tsatsiki mit weißer Schoko und Yuzu

Ein gutes Gericht, so heißt es oft, müsse sämtliche Geschmackskomponenten enthalten. Erst dann schmecke es richtig ausgewogen. Das kennt man zum Beispiel vom Salat. Nicht umsonst werden die meisten Marinaden mit etwas Zucker abgerundet. Bei süßen Speisen denkt man vielleicht eher weniger in diese Richtung. Wer einmal Karamell oder Schokolade mit einem Hauch von Salz probiert hat, weiß aber: Das Salzige bringt die Süße noch besser zur Geltung.

In unserem Fall kommt zur Süße von weißer Schokolade Säure in Form der „japanischen Zitrone“ Yuzu. Doch das war Koch Andreas Senn zu wenig. Sein Anspruch bei der Auswahl der fünf Zutaten der Woche geht daher noch weiter – und er greift auf eine für ein Dessert überhaupt überraschende Komposition zurück. Die fünf Zutaten haben alle Attribute für ein leichtes und erfrischendes Sommerdessert: "Das Erfrischende von der Gurke, das Säuerliche von Yuzu, kombiniert mit weißer Schokolade, Dill und fruchtiger Kokosnuss."

Ein Großteil der Zutaten ist wohl bekannt, allein die Yuzu hat hierzulande noch etwas Erklärungsbedarf. In Japan und China gilt sie als so alltäglich wie bei uns die Zitrone. Zumindest in der heimischen Spitzengastronomie ist die aromatische Frucht schon vor längerem angekommen. Die Früchte sind mitunter in Asia- oder Feinkostläden erhältlich, noch leichter ist allerdings gepresster Saft verfügbar. Der intensive Geschmack erinnert an Limette und Mandarine sowie bittere Grapefruit-Noten.