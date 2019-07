5-Zutaten-Rezept der Woche: Wild und mild

HIRSCHKALB IN SALBEIBUTTER

4 Stücke Hirschkalbfilets

2 Blätter Salbei frisch

Butter, Salz, Pfeffer

Fleisch trocken tupfen, salzen und pfeffern

In einer Pfanne die Butter zerlassen und die

Salbeiblätter dazugeben. Fleisch kurz anbraten,immer wieder mit der Butter übergießen

Filets in Alufolie einpacken und warm stellen

SÜSSKARTOFFELPÜREE

ca. 1 kg Süßkartoffeln geschält und klein gewürfelt

120 g Butter weich

Salz, Pfeffer

Süßkartoffeln in Salzwasser weichkochen. Abseihen und mit der Butter vermischen

Wenn die Butter geschmolzen ist, alles mit dem Stab pürieren, bis das Püree fein und cremig ist

Abschmecken und warm stellen

GEBRATENE STEINPILZE

1 Handvoll Steinpilze geputzt und klein geschnitten

etwas Butter, Salz

Butter erhitzen, Steinpilze kurz darin schwenken – sie sollen knackig bleiben

Vor dem Servieren salzen und mit den anderen Komponenten anrichten

SAUCE UND ESPUMA VON FRÜHLINGSZWIEBELN

1 Bund Frühlingszwiebeln im Ganzen

eine halbe Knoblauchzehe fein gehackt

3 großzügige Spritzer Olivenöl

3 EL Frischkäse

ca. 250 ml Schlagobers

etwas Gemüsefond

1 Spritzer Zitronensaft

1 Prise Zucker, Salz, weißer Pfeffer

Für die Sauce ein Drittel der Blätter von den Frühlingszwiebeln abschneiden und für die Espuma beiseite stellen

Die restlichen Frühlingszwiebel klein würfeln und in der Gemüsesuppe weich kochen

Mit Zitronensaft, Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken und pürieren. Für eine besonders feine Sauce durch ein Sieb seihen

Für das Espuma das Frühlingszwiebel-Grün in etwas Olivenöl anschwitzen und karamellisieren. Kurz abkühlen lassen.

Mit Knoblauch, Olivenöl, Frischkäse in einen Standmixer füllen und fein pürieren

Mit Salz und Pfeffer würzen und mit Schlagobers auffüllen, bis eine geschmacklich harmonische Mischung entsteht

In einen Schlagobersbereiter füllen, Kapsel aufschrauben, schütteln und im Kühlschrank kalt stellen

Weinempfehlung: Der hochkomplexe, mineralische Sauvignon blanc Moarfeitl vom Weingut Neumeister in Straden (Stmk.) ist durch mehrjährige Reifezeit die ideale Begleitung zur erfrischenden Sauce und dem süßlichen Püree.