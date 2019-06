5-Zutaten-Rezept: Mei Blunz’n is net deppat!

Blunz’n-Lasagne

Vorbereitung: 30 min

Zubereitung: 40 min

Portionen: 4

Johanna aus Wiener Neustadt liebt jede Art von Pasta; da war es naheliegend, sich mit der Zutatenvorgabe Inspirationen aus der italienischen Küche zu holen

Blunz’n-Lasagne mit Erdäpfel und Majoran

1 Blunze im Ganzen

4 Erdäpfel groß

3 EL Kren frisch oder aus der Tube

2 EL Bergkäse gerieben

1 Becher Creme fraîche

1 Schuss Zitronensaft frisch gepresst

etwas Muskatnuss

1 halbe Zwiebel gewürfelt

Mehl zum Panieren

Öl zum Braten

Salz, Pfeffer

- Blunze enthäuten, in 16 Scheiben schneiden

- Erdäpfel gut waschen, in 16 Scheiben schneiden

- Kren mit Creme fraîche, Muskatnuss und Zitronensaft verrühren

- Blunz’n-Radln in Mehl wenden, im erhitzten Fett auf beiden Seiten anbraten und aus der Pfanne nehmen

- Erdäpfelscheiben in der gleichen Pfanne auf beiden Seiten braten. Sie sollen fast durch sein. Dann ebenso aus der Pfanne nehmen

- Im Bratrückstand Zwiebel glasig dünsten. Etwas auskühlen lassen, Creme fraîche-Mischung unterrühren und nur kurz erwärmen

- Mit Salz und Pfeffer abschmecken und den Käse einrühren

- Blunz’n-Radl mit Erdäpfelscheibe belegen und 1 Teelöffel Sauce obenaufgeben, Vorgang noch drei Mal wiederholen. Dann die weiteren drei Türmchen bauen

- Türmchen in eine Auflaufform setzen. Über jedes etwas Käse streuen und im Backrohr ca. 15 bis 20 Minuten backen

Babylauch mit Majoranbutter

8 Stk. Babylauch

1 Zweig Majoran frisch

2 EL Butter zimmerwarm

Salz, Pfeffer

- Butter in einer Pfanne erhitzen, Majoran abzupfen

- Babylauch in der Majoranbutter schwenken. Er soll knackig bleiben. Salzen und pfeffern

Kürbiskern-Crunch

1 Handvoll Kürbiskerne geröstet

Majoranbutter vom Babylauch aufheben

- Kürbiskerne in ein Küchentuch einschlagen und mit einem Hammer klein hacken

- Kurz in der Majoranbutter anbraten

- Zum Anrichten etwas Sauce auf den Teller geben, fertig gebackene Blunz’n-Lasagne daraufsetzen. Mit frisch geriebenem Kren, Babylauch und Kürbiskern-Crunch garnieren

Weinempfehlung

St. Laurent Ried Frauenfeld 2016 vom Johanneshof Reinisch in Tattendorf (Thermenregion).

Die Trauben stammen von 35 Jahre alten Rebstöcken. Das fein strukturierte Bouquet des Weins erinnert an dunkle Beeren und Marzipan.