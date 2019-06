5-Zutaten-Rezept: Kalbskopf, wiederentdeckt

Seien wir ehrlich: Hübsch schaut so ein ausgelöster Kalbskopf (der Fachmann spricht von der „ Kalbsmaske“) ja wirklich nicht aus. Dass sich hinter dem von Augen, Zunge, Hirn und Haaren befreiten Stück Fleisch eine einst höchst gefragte Delikatesse verbirgt, ist angesichts seiner heutigen Haupt-Verarbeitung in Würsten und Sulz fast vergessen. Simon Taxacher (4 Hauben) findet das sehr schade. Das durchwachsene Muskelfleisch erhält durch das – verhältnismäßig lange – Kochen eine zarte Konsistenz. Als besonderer Genuss für Gourmets gelten zudem die fein mit Fett marmorierten Kalbsbackerln.

Dass Taxacher den Kalbskopf wählte, überrascht also gar nicht. „Es gibt so viele köstlich schmeckende Zubereitungsarten, die kaum noch gekocht werden.“ Am bekanntesten ist noch der Gebackene Kalbskopf mit Remouladensauce.