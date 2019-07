5-Zutaten-Rezept: Weinviertlerisch interpretiert

Dass Josef Floh in seiner Zutatenvorgabe Williamsbirnen eingebaut hat, ist ihrer geschmacklichen Eleganz geschuldet. Die zeige sich nicht nur in Süßem, sondern „vor allem in der Kombination mit Gemüse“. KURIER-Leserin Claudia aus dem Weinviertel fand diese Zutat allerdings etwas „gemein“. Momentan verfüge sie nur mehr über eingekochte Äpfel und da frische Früchte derzeit nur von weither importiert werden, wollte sie lieber darauf verzichten. Doch die Hobbyköchin, die mit ihrer kochbegeisterten Familie gerne an Rezepten tüftelt, wusste sich zu helfen: Sie griff zu Williamsbirnensaft vom Obstbauern ihres Vertrauens.

Flohs Prinzipien: Streng regional

Das entspricht ganz den Prinzipien, die Josef Floh in seiner Gastwirtschaft in Langenlebarn mit seiner Linie „Radius 66“ konsequent umsetzt. Das heißt: Praktisch alles stammt aus einem Umkreis von maximal 66 Kilometern und alle seine Produzenten kennt Floh persönlich.