Schöner schwitzen: Die perfekte Sauna für Zuhause

Vor einigen Jahren noch war die Sauna ein Element, das man im Keller fand. Heute ist sie sichtbarer Teil in der Wohnung, wird im Bad, im Gästezimmer oder im alten Kinderzimmer positioniert. Der Kurier zeigt die schönsten Modelle inklusive Anleitung und Kostenaufstellung.

Damit die Kabinen auch in kleinen Stadtwohnungen untergebracht werden können, setzen die Hersteller von Saunen zunehmend auf kleinere und vor allem flexiblere Modelle. So gibt es welche zum Selbstaufbau ebenso wie Kabinen, die sich wie eine Ziehharmonika zusammenfalten, wenn sie nicht gebraucht werden: dann sind sie nur mehr so groß wie ein Schrank.