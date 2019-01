Museumsarchitektur: Gebaute Kunstwerke

Die Schatzkiste

Materialien aus der Steinzeit, Vasen, Fotografien, Möbel aber auch Schmetterlinge, Larven und Käfer – kurzum das Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen brauchte eine neue Heimat. Der Ort in Hall in Tirol war schnell gefunden und für den Bau wurde ein EU-weiter Architekturwettbewerb ausgeschrieben – durchgesetzt hat sich das Wiener Büro „Franz&Sue“. „Die Herausforderung war, dass sich das Raumklima nicht verändern und in den Lagerräumen kein Tageslicht einfallen darf. Gleichzeitig sollten die Mitarbeiter in den Büros aber nicht im Dunkeln hocken“, erklärt Architekt Erwin Stättner. Die Lösung war so simpel wie genial, denn der Großteil des Hauses ist unter der Erde. „So bleibt das Klima konstant und die Sammlungen lichtgeschützt.“ Zudem wurde der Bau kreisförmig angelegt: Außen das fensterlose Depot, innen das lichtdurchflutete Atrium.