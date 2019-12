Helle Huldigung für Designikone Ettore Sottsass

„Die Leuchten kommen frisch aus dem Ofen. Sie sind ausdrucksstark und verfügen über poetische Energie. Die hellen Farben verleihen den Objekten außerdem einen verspielten Charakter“, beschreiben die beiden Designer die Lampe.

Wie ihr Vorbild Ettore Sottsass gründeten auch die beiden Designer ein Kollektiv. „All stART ist ein Zusammenschluss aus Kreativen aller Disziplinen. Gemeinsam kuratieren sie Ausstellungen in Mailand, Stockholm und New York. Neben der Liebe zur Postmoderne haben sie also auch das mit ihrem großen Vorbild Ettore Sottsass gemein. Von dem Duo ist also noch viel zu erwarten.

Leuchte ab 150 Euro unter

www.shop.ooomydesign.com