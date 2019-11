Dieses Besteckset ist designt für Genießer

„Alle waren vom Resultat begeistert, aber es war nicht marktfähig. Die Produktion wäre zu teuer und aufwendig gewesen. Ich habe ja auch verschiedene Sets für Rechts- und Linkshänder designt.“ So kurz vor dem Ziel wollte sie nicht aufgeben und hat beschlossen, ihr komplettes Erspartes bis auf den letzten Cent zu investieren.

Vera Purtscher hat also 3.500 Sets mit je 18 Stück in Auftrag gegeben. „Irgendwann ist dann ein Lastwagen nach Hause gekommen mit 3,5 Tonnen Besteck.“ Den Preis, den sie dafür bezahlt hat, nennt sie nicht.

Ein befreundeter Haubenkoch in Vorarlberg hat das Besteck kurz darauf für sein Restaurant gekauft. Bald waren auch das Steirereck in Wien, das Tantris in München und Gabriel Kreuther in New York interessiert.