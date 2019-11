Scheidung und (r)aus? Wenn das Haus zum Zankapfel wird

Dann sollte er ein zweites Gutachten einholen. Tatsächlich gibt es bei den ermittelten Verkehrswerten eine Schwankungsbreite, in der Regel etwa zehn Prozent. Finden die Partner keine Einigung bzw. unterstellen einander ein „Gefälligkeitsgutachten“, kann beim Gericht ein unabhängiger Sachverständiger bestellt werden.

Werden beim Eigentum auch getätigte Investitionen berücksichtigt, wie z. B. Sanierungen, Ausbauten?

Ja, aber viele Investitionen, die einst getätigt wurden, nutzen sich mit den Jahren wieder ab und verlieren an Wert. So wie auch Inventar, wo sich die Ausgaben nach spätestens zehn Jahren amortisieren und bei der Bewertung dann kaum noch ins Gewicht fallen. Eine acht Jahre alte Wohnzimmereinrichtung ist vielleicht noch bestens nutzbar, aber auf dem Papier nichts mehr wert. Auch da ist derjenige, der in der Wohnung oder im Haus bleibt, immer in der günstigeren Position. Empfehlenswert ist hier eine „Realaufteilung“ des Inventars zu möglichst gleichen Teilen (50:50 Quote). Wichtig ist nicht zuletzt die Frage, ob man sich das Wohnen künftig auch alleine leisten kann – vor allem, wenn eine Ausgleichszahlung zu erbringen ist und es noch einen Kredit gibt. Denn derjenige, der bleibt, übernimmt in aller Regel die Rückzahlung.

Und was sollte man bei einer Mietwohnung unbedingt beachten?

Da ist es besonders schwierig, denn in der Rechtssprechung gibt es keine einheitliche Linie zur Bewertung einer Wohnung. Meist wird demjenigen, der die Mietrechte aufgibt, ein Startbeitrag für das Schaffen einer neuen Wohnmöglichkeit bezahlt. Dieser deckt aber nicht die tatsächlichen Mehrkosten ab. Wenn keiner der beiden auf das Mietrecht verzichten will, wird meist der Vorzug demjenigen gegeben, in dessen Haushalt minderjährige Kinder leben sowie dem schuldlos Geschiedenen. Man kann übrigens auch eine Gemeindewohnung zugesprochen bekommen. Allerdings gibt es hier für den, der geht, keine Ausgleichszahlung. Auch hier lohnt sich der Kampf um die günstige Wohnung. - Susanna Sklenar