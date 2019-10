Was tun gegen trockene Luft im Wohnraum?

Vor allem im Winter setzt die beheizte, trockene Luft unserem Organismus zu und reizt die Schleimhäute. „Trockene Schleimhäute sind eingeschränkt in ihrer Funktion und können Fremdkörper, Viren und Bakterien nicht von den Luftwegen fern halten. Das macht uns anfälliger für Krankheiten, da unser Immunsystem nur eingeschränkt funktionieren kann“, erklärt Allgemeinmedizinerin Susanne Steindl.

Optimaler Lebensraum für Viren

Zudem überleben Grippeviren in trockener Luft länger als in Räumen mit höherer Luftfeuchtigkeit. „Das erklärt auch, warum wir gerade im Winter anfälliger für Erkältungen sind“, sagt Steindl. Aber nicht nur die Schleimhäute trocknen aus, sondern auch die Haut selbst. Es kann zu Juckreiz, Rötungen, Spannungsgefühlen und sogar zu vermehrter Schuppenbildung an der Kopfhaut kommen. Auch die Augen können darunter leiden.