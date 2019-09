Damit liegt man richtig

Aber auch manche Händler bieten schon die Möglichkeit, Matratzen bei Nichtgefallen binnen einer gewissen Frist zu retournieren. Beim Möbelhaus Ikea kann man etwa 90 Nächte testschlafen, der Öko-Ausstatter Grüne Erde wirbt mit einer 30-tägigen Rückgabefrist. Das Dänische Bettenlager bietet 90-Tage Probeschlafen für ausgewählte Modelle und Marken. Der Preis einer Matratze sagt jedenfalls grundsätzlich nichts über die Schlafqualität aus. „Nur weil eine Matratze teuer ist, ist sie noch lange nicht gut geeignet“, sagt Holzinger. Die eine Matratze, die für jeden stimmt? Die deutsche Stiftung Warentest hat aktuell Matratzen von Anbietern getestet, die damit werben, dass ihr Modell für alle Körpertypen passt, nach dem Motto: „One fits all.“

Weichere Matratzen besser

Das Ergebnis: Unter den 18 geprüften Matratzen eignen sich nur zwei für jeden Körpertyp. „Trotz der Vielfalt an Betten und Matratzen gilt nach wie vor: Das ideale Bett oder die optimale Matratze für jedermann gibt es nicht“, sagt Gerhard Klösch, Schlaf- und Traumforscher an der Universitätsklinik für Neurologie in Wien. „Bis vor wenigen Jahren wurde von Experten eher zu harten Matratzen geraten, weil sie besser für die Wirbelsäule wären. Untersuchungen konnten zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Weichere Matratzen wirken sich günstiger auf die Gesundheit aus, weil sie die Wirbelsäule entlasten“, so Klösch.

Wirbelsäule wird gestützt

Neben individuellem Komfortgefühl und Materialienpräferenzen ist die Wirbelsäule das Stichwort, um zur perfekten Matratze zu gelangen. „Eine gute Matratze muss die Wirbelsäule in jeder Lage stützen und darf keine Schmerzen verursachen“, so Schlafcoach Holzinger. In Rückenlage sollte die Matratze beim Probeliegen der Form der Wirbelsäule folgen, damit diese in ihrer natürlichen Doppel-S-Form gelagert wird. Wichtig ist hierbei, dass Oberschenkel und Oberkörper eine waagerechte Linie bilden. Dreht man sich auf die Seite, dürfen Schulter und Hüfte nur so weit in die Matratze einsinken, dass die Wirbelsäule eine horizontale Gerade darstellt.

Gefühl des Schwebens

Wählt man eine zu weiche oder zu harte Matratze aus, wird die Körperhaltung nicht ausreichend oder zu stark gestützt. Dadurch können Schulter- und Beckenbereich kippen. Das kann zu Schmerzen oder Schlafstörungen führen. Holzinger empfiehlt, die bevorzugte Matratze mindestens für eine Woche Probe zu liegen: „Die ideale Matratze muss stützen und gleichzeitig ein Gefühl des Schwebens hervorrufen.“