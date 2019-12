German Design Award: 91 ausgezeichnete Österreicher

„Es ist eine besonders schöne Auszeichnung, vor allem, weil in diesen Kategorien über 5.000 Mitbewerber Produkte einreichen“, so die Jungdesignerin Karin Binder.

23 Architekturauszeichnungen

Auch österreichische Architekten können im internationalen Spitzenfeld durchaus mithalten. Das beweisen BWM Architekten mit gleich zwei Auszeichnungen in der Kategorie „Excellent Architecture“ für das Haus der Geschichte und den Salon Sacher (beide in Wien), genauso wie ihre Vorarlberger Kollegen Marte.Marte Architekten. Sie sind in derselben Kategorie für den Bau der Landesgalerie Niederösterreich prämiert.