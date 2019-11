Wohnen im Grünen: Pflegetipps und nachsichtige Grünlinge

Kakteen sind der Klassiker

Igor Josifovic und Judith De Graaff erklären in ihrem Blog „Urban Jungle Bloggers“ wie Interieur Styling mit Pflanzen gelingt. Besonders beliebt seien Kakteen. Dafür gibt es einen guten Grund: Sie benötigen nur ein Minimum an Pflege und sind in allen Formen und Farben erhältlich. Dabei dürfe man sich nicht täuschen lassen: „Ein Kaktus ist nicht ein Kaktus, weil er Stacheln hat. Sie können flauschig, schlank, kugelrund oder mit ,Hasenohren’ sein.“