Tablets, Sensoren und Smart Watch für Senioren

Die „WAALTeR“-Wohnung in Wien-Donaustadt sieht auf den ersten Blick ganz gewöhnlich aus. Erst beim genaueren Hinsehen fällt ein Sturzsensor an der Küchendecke auf, ein Bewegungsmelder am Türrahmen und die „Smart Watch“ am Tisch. „Wir wollen hier herausfinden, wie man Senioren an technische Möglichkeiten heranführen kann“, sagt Julia Sauskojus von Urban Innovation Vienna (UIV).

WAALTeR (Wiener Active and Assisted Living Testregion) ist ein Forschungsprojekt, das 18 Monate in 82 Wiener Haushalten getestet wurde. Ein Konsortium aus zwölf Institutionen wie Urban Innovation Vienna (UIV), AIT, TU Wien und die Johanniter Österreich wollte dabei untersuchen, wie neue Technologien ältere Menschen unterstützen können, so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu führen.