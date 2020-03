Zeit für Grün: Die Pflanzenpflege im Notfallsbetrieb

Wer für diese Unterlage keine Erde daheim hat, kann auf Küchenrolle oder Klopapier (bitte keine Witze) zurückgreifen. Und mit einem Glassturz darauf die Luftfeuchtigkeit halten.

Übrigens lassen sich auch aus Gemüseresten oft frische Pflanzen ziehen. Stangensellerie ins Wasser gesteckt oder Erdäpfelstücke in feuchter Erde treiben immer wieder aus.

Rückschnitte

Obstbäume und Sträucher werden besser nach der Ernte gestutzt, aber Ziergehölze (alles, was keine Nutzpflanze und kein Obst ist, aber Holz) gehören fast alle im Frühjahr geschnitten. Rosen zum Beispiel (über dem untersten Auge, also dem Triebansatz, und immer so, dass die Triebe nach außen stehen bleiben). Generell gilt: Besser einzelne, starke Triebe lassen, statt alles auf zehn Zentimeter zu kürzen.

Boden verbessern

Im Prinzip ist die Vorsaison perfekt, um das Substrat zu verbessern, also die Erde im Topf oder den Boden im Garten. Das kann man sehr gut auch mit all dem machen, was daheim ist. Erster Schritt: Umgraben oder auflockern – eventuell Sand einmischen, wenn man einen zur Hand hat. Auch gut sind Ziegelsplitter, die speichern Feuchtigkeit.