Corona: Wie Nudging dabei hilft, den Sicherheitsabstand zu wahren

Was ist bei den Klebestreifen auf dem Boden, die den Abstand markieren sollen, das Problem?

Auf die gesetzgeberische Forderung eines Mindestabstandes haben zahlreiche Besitzer bereits zu Beginn der Pandemie schnell reagiert und beispielsweise mit einfachem Klebeband Abstandshalter in Form von Linien auf den Boden gezeichnet. Eigene Beobachtungen im Vorfeld der Studie haben jedoch gezeigt: Während manche Kunden auf den Linien standen, warteten andere genau zwischen zwei Linien. Das haben wir zum Anlass genommen, Maßnahmen zu entwickeln, die eindeutig und leicht zu verstehen sind und die Kunden in Richtung der gewünschten Verhaltensweise stupsen.

Im Titel Ihrer Forschungsarbeit sprechen Sie von „Nudging-Interventionen“ – was genau meinen Sie damit im Kontext des Einzelhandels?

Bereits zu Beginn der Pandemie haben wir in unserer Studie die Effektivität von drei Nudging-Maßnahmen untersucht, die auf dem Boden der Kassenzone eines Supermarktes platziert wurden: erstens die schon erwähnten Linien, zweitens Fußabdrücke und drittens Fußabdrücke kombiniert mit Schildern, die auf den geforderten Mindestabstand von 1,5 Metern hinweisen. Die Ergebnisse zeigen für Kunden ohne Einkaufswagen, für die es besonders schwer ist, den Mindestabstand von selbst einzuhalten: In einer Schlange vor der Kasse, bei denen Fußabdrücke in Kombination mit Schildern platziert wurden, halten sich 63 Prozent der Kunden an den Sicherheitsabstand. In einer Schlange nur mit Linien hingegen wurde der Abstand lediglich von rund 34 Prozent eingehalten. Schon Fußspuren alleine führen dazu, dass rund 49 Prozent der Kunden den Abstand wahren, was bereits eine signifikant höhere Wirkung im Vergleich zu nur Linien darstellt. Ein ähnlicher Trend zeigt sich bei Kunden mit Einkaufswagen. Von ihnen nutzten rund 39 Prozent Fußspuren kombiniert mit Schildern zur Wahrung des Abstands, wohingegen nur 25 Prozent die vorgezeichneten Linien korrekt genutzt haben.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus Ihren Untersuchungen?

Zusammengefasst zeigen unsere Untersuchungsergebnisse – sowohl für Kunden mit als auch ohne Einkaufswagen – eine signifikant höhere Wirksamkeit von Fußabdrücken kombiniert mit Schildern im Vergleich zu Linien auf dem Boden. Auf Basis dieser Ergebnisse appellieren wir an den Gesetzgeber: Forderungen, den Mindestabstand von Personen im öffentlichen Raum – und dazu gehören eben auch Geschäfte – sicherzustellen, brauchen auch konkrete Handlungsempfehlungen für beispielsweise die Geschäftsinhaber.