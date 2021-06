Wie man jetzt die Wohnung möglichst kühl halten kann

Monoblockgeräte können an Tagen mit mehr als 30 Grad in Wohnungen mit einer Gastherme zur tödlichen Gefahr werden. Bei hohen Temperaturen kann es im Kamin zu einem Abgasrückstau kommen. Dadurch, dass die warme Luft nach außen geleitet wird, das Gerät aber Frischluft benötigt, entsteht ein Unterdruck – „Kohlenmonoxid kann so vom Kamin in die Wohnung gesaugt werden“, warnt der Verein für Konsumenteninformation (VKI).

Splitgeräte

Sie bestehen aus je einem fix verbauten Innen- und Außengerät, die von Fachleuten installiert werden. Sie funktionieren ähnlich wie Kühlschränke mit Kühlmittel, das Wärme im Innenraum aufnimmt und nach außen abgibt. Das Kältemittel mit dem geringsten klimaschädigenden Potenzial ist laut VKI R290 (Propan).

Am schnellsten einsetzbar ist der Ventilator (siehe u.), der „ein Gefühl von Kühle auf der Haut erzeugt“, wie Seidl sagt. Ist der auch nicht verfügbar, bleibt ein Lowtech-Tipp: „Füße in ein Schaffel kaltes Wasser stellen.“