Mit Conny Kreuter motiviert ins neue Jahr starten

Auch auf eine positive Formulierung kommt es an: „Die meisten sagen, was sie nicht wollen. Eine Klientin von mir hat sich vorgenommen, sie möchte drei Mal die Woche vor dem Frühstück 5.000 Schritte gehen und danach ihr Frühstück genießen. Das war positiv formuliert – und sie hat es geschafft.“ Erfolgserlebnisse wie dieses werden auch in der Facebook-Gruppe „3 für dich“ dokumentiert, wo sich die Teilnehmer gegenseitig motivieren.