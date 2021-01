Mentaltraining: Wie Neujahrsvorsätze endlich eingehalten werden

Den inneren Tyrannen erkennen

Warum ist es eigentlich so schwer, ein gesetztes Ziel, einen Vorsatz zu erreichen, an dem uns etwas liegt? „Es fällt den Menschen oft schwer, etwas Altes loszulassen, weil wir uns im Gewohnten wenigstens sicher fühlen, wenn schon nicht glücklich“, sagen Pamela Obermaier und Dominik Borde. In ihrem neuen Buch „Mein innerer Tyrann“ (Goldegg-Verlag, 19,95 €) entlarven die beiden alte – falsche – Glaubenssätze, die den eigenen Zielen und dem Glück im Wege stehen.

Was die beiden den „inneren Tyrann“ nennen, ist etwas anderes als der bekannte „innere Schweinehund“: „Der innere Tyrann ist platt gesagt unser Ego. Jener Teil in uns, der selten zufrieden ist und immer mehr will: Mehr Sicherheit, mehr Abwechslung, mehr Bedeutung.“

Dahinter steckt vor allem eine gute Nachricht. „Limitierungen und Ängste existieren nur in unseren Köpfen und werden uns vom Tyrannen eingeflüstert.“ Der Weg zur Auflösung führt laut Obermaier und Borde über das bewusste Erkennen der jeweiligen Muster. „Dann wird man sich schneller dabei ertappen, wenn man sich selbst in einer Sache torpediert.“

Das Gefühl, es bereits geschafft zu haben

Sich regelmäßig in allen Details ausmalen, wie man sich im Moment der größten Freude, des Erreichen des gesteckten Ziels fühlt: Das ist eine Sprache, die das Gehirn besser versteht, als sämtliche Appelle im Sinne von „Ich muss!“ oder „Ich sollte“. Daher arbeitet die Wiener Gesundheits- und Mental-Trainerin Beatrice Drach-Schauer sehr gerne mit Visualisierungen, um ihre Klienten (seit der Pandemie auch virtuell) zu motivieren (www.beatrice-drach.com). Sie beschreibt es „als eine Art des Programmierens. Das Gehirn tue sich mit Bildern leichter“. Dadurch speichere man bereits ein gutes Gefühl im Gehirn ab, das Vorhaben ist somit positiv besetzt. „Ich denke, Gefühle helfen da besser weiter als der Verstand.“ Egal, ob mehr Bewegung oder mehr Fröhlichkeit im Alltag der Vorsatz sind.

Ein weiterer Vorteil der Methode: „Wenn man die Gefühlsebene einbindet, hilft das auch über Durststrecken zwischendurch hinweg.“ Wichtig auf dem Weg ist allerdings: die Ziele müssen realistisch sein. Ein Nicht-Läufer wird etwa in vier Monaten nicht zum Marathonläufer. „Da hilft es, Etappenziele festzulegen, beim Laufen zum Beispiel in drei Monaten einmal 2,5 Kilometer zu schaffen.“