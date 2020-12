Fit durch den Advent mit "Dancing Stars"-Profi Conny Kreuter

Gründe genug, die Profitänzerin und schauTV-Moderatorin Conny Kreuter um Fitnessinspiration für den Advent zu bitten: Ab heute wird die studierte Sportwissenschaftlerin bis zum Heiligen Abend jeden Tag im KURIER eine Übung präsentieren, die Sie zu Hause nachmachen können. In welcher Intensität und mit wie vielen Wiederholungen, ist nicht so wichtig – Hauptsache, man kommt etwas in Schwung und achtet auf eine ordentliche Ausführung, sagt die 34-Jährige. Sie selbst blickt auf ein bewegtes Jahr zurück – erst die jähe Unterbrechung von „Dancing Stars“ im Frühling, dann die Fortsetzung im Herbst und der Einzug ins Finale mit ihrem Promipartner Cesár Sampson, mit dem sie am vergangenen Freitag den zweiten Platz ertanzte.