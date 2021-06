Kind mit 50? Frauen überschätzen eigene Fruchtbarkeit

Jedes vierte Paar mit Kinderwunsch in Österreich hat laut Kinderwunschzentrum Schwierigkeiten ein Kind zu bekommen. Die Hälfte aller ungewollt kinderlosen Frauen zwischen 30 und 39 hatte nie Zweifel an ihrer Fruchtbarkeit. Zusätzlich kennt aber fast die Hälfte aller Befragten (45%) ein Paar, bei dem Probleme bei der Befruchtung auftraten. Jede vierte Frau kennt ein Paar, das psychisch darunter leidet. „Viele Frauen beschäftigen sich meist erst dann mit dem Thema Fruchtbarkeit, wenn die Uhr schon sehr laut tickt‘“, erklärt Andreas Obruca, Präsident der österreichischen IVF-Gesellschaft und ebenfalls Gründer des Kinderwunschzentrum an der Wien.

Fruchtbarkeits-Test

Durch einen Anti-Müller-Hormon-Test oder mit einer Ultraschalluntersuchung lasse sich überprüfen, wie viele reifungsfähige Eizellen noch bestehen. 42 Prozent der fruchtbaren Frauen zwischen 18 und 39 Jahren würden laut Umfrage bei vorliegendem Angebot einen Fruchtbarkeitstest durchführen. In der Praxis ist es jedoch anders: Nur fünf Prozent der Frauen haben aus Eigeninitiative oder auf Empfehlung des Frauenarztes bereits einen Fruchtbarkeitstest gemacht. 95 Prozent der 18- bis 29-Jährigen kennen das Anti-Müller-Hormon überhaupt nicht und wissen nicht, was es bedeutet.

Eine weitere Möglichkeit der Vorsorge ist, die Eizellen im jungen Alter einfrieren zu lassen, sodass man später darauf zurückgreifen kann. Derzeit ist in Österreich ausschließlich das „Medical Freezing“ erlaubt, sodass nur Frauen aus medizinischen Gründen ihre Eizellen einfrieren dürfen. „Social Freezing“, womit Frauen aus nicht-medizinischen Gründen ihre Eizellen einlagern lassen, um sich den Wunsch nach einer eigenen Familie zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen zu können, ist in Österreich nicht erlaubt. Von den befragten Frauen würden rund 40 Prozent gerne diese Möglichkeit haben.