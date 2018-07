Drei Frauen erzählen: Der lange Weg zum Wunschkind

Beate, 39: "Die Entscheidung habe ich nie hinterfragt."

Als ich meinen Mann 2004 kennengelernt habe, hatte ich schon eine dreijährige Tochter aus einer früheren Beziehung. Nach zwei Jahren haben wir uns dann noch ein gemeinsames Baby gewünscht. Leider war das Glück nicht auf unserer Seite: 2009 wurde ich schwanger, hatte in der achten Schwangerschaftswoche aber eine Fehlgeburt. Zwei Jahre später wurden mir wegen einer starken Endometriose die Eileiter entfernt. Wir wussten, dass wir auf natürlichem Wege kein Kind mehr bekommen können. Nach der OP haben mein Partner und ich uns dann über eine künstliche Befruchtung informiert.

Dann ging alles sehr schnell. Ich kann mich noch erinnern, dass es eine Art Kurzschlussreaktion war: In einer Arbeitspause habe ich bei der Frauenklinik in Graz angerufen und am Telefon festgestellt, dass ich zu dem Zeitpunkt in der richtigen Zyklusphase für eine IVF wäre. Am nächsten Tag folgte die Untersuchung und ich habe mit der Hormontherapie begonnen – ich war 33 Jahre alt, mein Partner damals 29.

Von der Hormontherapie hatte ich sehr starke Begleiterscheinungen. Alleine in den ersten drei Monaten habe ich acht Kilo zugenommen, während der Schwangerschaft waren es insgesamt 33 Kilogramm. Das stand in keinem Verhältnis zu meiner ersten Schwangerschaft. Dazu kamen sehr starke Stimmungsschwankungen und oft auch Übelkeit. Am belastendsten war aber die permanente Ungewissheit, ob es klappen würde. Für meinen Partner und mich war klar, dass wir es nur einmal versuchen wollen. Wäre ich nicht schwanger geworden, hätte es aus unserer Sicht einfach nicht sein sollen.

Nach der Hormontherapie wurden mir zehn Eizellen entnommen, zwei davon konnten befruchtet werden. Darauf zu warten, ob sich die Eizellen dann auch wirklich einnisten, war emotional extrem anstrengend. Dazu kam noch die Frage, was passiert, wenn sich beide einnisten? Dann die große Erleichterung: "Wir" waren endlich mit einem Baby schwanger. 2013 kam unsere Tochter zur Welt. Nach der Geburt haben die Hormone bei mir noch lange nachgewirkt. Trotzdem habe ich die Entscheidung, mich künstlich befruchten zu lassen, nie hinterfragt.