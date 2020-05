Braune Stellen durch Trockenheit: Das Ende der Thujenhecke

Außerdem können Thujen mit Trockenheit und Hitze schlecht umgehen und sind deswegen nicht fit für den Klimawandel, sagt Paula Polak. Die freie Landschaftsplanerin ist auf naturnahe Planung von privaten und öffentlichen Grünflächen spezialisiert und kennt das Thujendilemma: „Sie kommen ursprünglich aus feuchten Gebieten Asiens oder Nordamerikas. Mitteleuropa würde ihnen klimatisch schon passen, aber nicht, wenn es drei Wochen nicht regnet.“

Braune Hecke

Dann werden die schwächsten Exemplare in einer Hecke braun, denn es sind nie alle gleich kräftig. „Die stärkeren oder ein Baum in der Nähe nehmen ihnen das Wasser weg“, sagt die Expertin und kann nur raten: „Gießen und düngen.“ Denn unter Thujen, die im Gegensatz zu Laubbäumen kaum Laub verlieren, bildet sich auch kein guter Boden. Daher ist Düngung so unerlässlich wie der richtige Pflegeschnitt: regelmäßig, dafür wenig. „Am besten zweimal im Jahr und nie ins alte Holz schneiden. Die Thujen treiben nicht wirklich durch.“