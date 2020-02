Safer Internet Day: Was ist eigentlich ist "Sharenting"?

In einer Zeit, in der alles online und digital ist, beginnt unsere Identität längst schon vor den ersten Schritten. Selbst ungeborene Kinder sind bereits online, ohne, dass sie was tun können: Ultraschallfotos werden geteilt und es gibt Tools (ähnlich wie eine Smartwatch ), durch die man Daten vom Kind (Herzschlag) schon vor der Geburt in Sozialen Netzwerken teilen kann. Auch der (digitale) Werbemarkt weiß oft schon alleine durch das Kaufverhalten, dass eine Frau schwanger ist. Manchmal noch bevor es die Frau selbst weiß.



Wo und wann beginnt die Meinungsfreiheit und die Entscheidungsfreiheit der Eltern und Erwachsenen? Wo beginnt die Privatsphäre der Kinder? Sollten Kinder nicht auch - im Sinne der Mediendemokratie - Teil des Internets sein? Sollte man nicht das Recht haben neue innovative Familienmodelle authentisch online zu zeigen? Wie kann ein sicherer Umgang mit Kinderbildern - oder digitale Informationen über Kinder aussehen - welche Möglichkeiten gibt es dabei?

Diese Fragen bespricht Medienpädagogin Hochwarter am 12. Februar 2020 bei der BreakTheRules.Today Brain Party in Wien mit interessierten Eltern (Einlass ab 19.30 Uhr, Hammond Bar,Taborstr. 33, 1020 Wien).