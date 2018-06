Smartphone statt Bilderbuch: Wenn Kleinkinder Medien nutzen

Wie genau die intensiven Reize von Videos, Apps oder Spielen auf das Gehirn von Kleinkindern wirken, ist wenig erforscht. Bekannt ist, dass – wie auch bei Erwachsenen – das Belohnungszentrum aktiviert wird, sodass nach immer neuen Reizen verlangt wird: zuerst nur ein kurzes Video, dann ein längeres und immer weiter. Für Eltern sei es teilweise erschreckend, wie fixiert schon Kleinkinder auf die Geräte sind, erzählt Koschier aus der Praxis. Die Alarmglocken sollten schrillen, wenn Kleinkinder das Handy dem gemeinsamen Spielen mit den Eltern, anderen Erwachsenen und Kindern vorziehen.

Die deutsche Medienstudie „BLIKK“, bei der 5600 Kinder und Jugendliche untersucht wurden, rüttelte 2017 mit drastischen Ergebnissen auf: Sechs von zehn Kindern zwischen zwei und fünf Jahren schaffen es höchstens zwei Stunden lang ohne Digitalgerät zu spielen. Kinder unter sechs Jahren, die mehr als 30 Minuten am Tag am Handy spielen, haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Sie liegen in der Sprachentwicklung zurück und sind eher hyperaktiv. Die Studie zeigt allerdings nur auffällige Zusammenhänge – keine Ursache-Wirkung-Beziehungen.