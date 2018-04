Runter vom Sofa: So motivieren Sie Kinder für Bewegung

Kinder sind so fit wie Ausdauersportler – das zeigt eine neue Studie, der KURIER berichtete. Doch nutzen sie ihre unermüdlichen Muskeln und die schnellere Erholung nach Anstrengung zu wenig. Stattdessen sitzen sie viel zu viel, warnt die deutsche Stiftung Kindergesundheit. Sportwissenschaftler der Universität Heidelberg haben 4.385 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 20 Jahren in Deutschland, Luxemburg und Österreich befragt. Mit ernüchterndem Ergebnis: Kinder und Jugendliche verbringen an Werktagen rund 10,5 Stunden und an Wochenenden 7,5 Stunden sitzend. Im Mittel sind das 9,7 Stunden ohne körperliche Aktivität. Davon fallen unter der Woche rund 4,8 Stunden auf die Schulstunden. Zu Hause sitzen die Kinder dann noch einmal rund 1,1 Stunden über ihren Hausaufgaben. Das bedeutet: 71 Prozent der Zeit, in der Kinder an Werktagen wach sind, sitzen sie.

Kinder sitzen die Hälfte ihrer Wachzeit

Auch am Wochenende verbringen sie immer noch 54 Prozent ihrer Wachzeit auf Stühlen, Sesseln oder Sofa. Fernsehen, Computerspiele, Smartphones und Spielekonsolen - die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen von Kindern und Jugendlichen finden im Sitzen statt. Berthold Koletzko, Münchner Kinder- und Jugendarzt und Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit: "Der ausufernde Medienkonsum verdrängt aktivere Beschäftigungen. Die Zeit wird knapp für die anderen Bereiche des kindlichen Lebens".



Regelmäßige Bewegung ist für die Entwicklung eines Kindes von fundamentaler Bedeutung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt allen Heranwachsenden, sich jeden Tag mindestens 60 Minuten lang moderat bis sehr anstrengend körperlich zu bewegen.



Dieser Richtwert wird allerdings laut Stiftung Kindergesundheit in Deutschland nur noch von 22,4 Prozent der Mädchen und 29,4 Prozent der Jungen im Alter von drei bis 17 Jahren erreicht. Das ist das Ergebnis der umfassenden "Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland" KiGGS, deren dritte Erhebungswelle (KiGGS-Welle 2) jetzt ausgewertet wurde.