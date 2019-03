"Fahrlässig": Bloggerin macht gegen Kinderfotos im Netz mobil

Mangelnde Medienkompetenz

Zwar wirft Toyah Diebel nicht allen Eltern, die auf Social Media aktiv sind, fahrlässiges Verhalten vor. Oft fehle es Müttern und Vätern aber an entsprechender Medienkompetenz, um die Auswirkungen ihres Postingverhaltens abschätzen zu können. "Oft fehlt es an Medienkompetenz und Weitsicht, was achtlos gepostete Bilder der eigenen Kinder anrichten oder wozu sie missbraucht werden können."

Härter geht Diebel mit Mamabloggerinnen ins Gericht: "Getoppt wird das nur von Eltern, die ihre Kinder für ein paar Likes oder Euro inszenieren und vermarkten und das Ganze dann als großen Spaß fürs Kind verkaufen wollen. Es muss unbedingt mehr Bewusstsein und Sensibilität für das Thema entstehen."

Rechtslage

Rechtlich stellt das Posten von Kinderfotos kein Problem dar. Ein Kind muss erst ab dem Alter von 14 gefragt werden, ob ein Foto von ihm veröffentlicht werden darf – sobald daraus eine Beeinträchtigung seiner Interessen droht. Ab diesem Alter geht die Rechtsprechung davon aus, dass Kinder die notwendige Einsichtsfähigkeit haben, zu entscheiden, ob sie das wollen. Berechtigte Interessen des Abgebildeten werden unter anderem dann verletzt, wenn es sich um eine herabsetzende Darstellung handelt, die Aufnahme Nacktheit beinhaltet oder kommerziell verwendet wird.