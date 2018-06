Warum Eltern beim Posten von Kinderfotos vorsichtig sein sollten

Peinlichkeitsfaktor

Grundsätzlich sei es laut Jax nichts Negatives, dass Eltern Bilder ihrer Kinder herzeigen wollen. Es brauche aber ein verstärktes Bewusstsein dafür, welche Bilder angemessen sind und eine Sensibilisierung, was dem Nachwuchs später vielleicht peinlich sein könnte. "Oft ist es den Kindern sogar jetzt schon peinlich, aber die Eltern hören nur selten darauf", erzählt Jax.

Für Evelyn Höllrigl (30) unvorstellbar. Auf ihrem Blog "Little Paper Plane" berichtet sie unter anderem von ihrem Leben als Mama. Bilder von Töchterchen Matilda (2) wollte sie dort zunächst nicht zeigen, doch "irgendwann habe ich beschlossen, dass sie zu mir und meinem Leben dazugehört und ich sie nicht länger aus Bildern rausschneiden will", erzählt Höllrigl. Sie achte penibel darauf, dass die Aufnahmen und die dazugehörigen Bildtexte Matilda nicht in Verlegenheit bringen.