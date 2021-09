Zwischen heißen Eisen: Was Wiener Oblaten so besonders macht

Otto Sachers Oblaten spiegeln zudem die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sogar internationale Patentämter und die EU wurden mit ihnen bemüht. Denn laut einer staatsvertraglichen Vereinbarung zwischen Österreich und Tschechien nach dem Zweiten Weltkrieg durfte Sachers Originalrezept nicht in Tschechien verwendet werden. Das gilt auch laut einer späteren, rechtskräftigen EU-Verordnung, wie Legler erwähnt. „Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal für Österreich und Europa. Nur in unserer kleinen Firma in Wien dürfen Oblaten nach dem Originalrezept produziert und weltweit vertrieben werden.“

Anderen Rezepturen sei diese Namensgebung nicht erlaubt. „Nur in Karlsbad und nur mit dem dortigen, anders lautenden Rezept sowie nur auf den Raum Karlsbad beschränkt dürfen die Nachbauten produziert und vertrieben werden.“