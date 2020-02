Personal am Sonntag: Wirt erhöht die Menü-Preise für die Gäste

Des einen Freud, des anderen Leid: Der Mühlviertler Gastwirt Hubert Pammer wählt eine ungewöhnliche Lösung für den Personalmangel in der Gastronomie. Weil seine Mitarbeiter nicht am Wochenende arbeiten wollen, zahlt er ihnen an Sonn- und Feiertagen freiwillig einen Zuschlag von 50 Prozent. Dieser ist im Kollektivvertrag des Gastgewerbes eigentlich nicht vorgesehen.

Stellt sich die Frage, wer die Zeche zahlt? Der Wirt gibt die Preise direkt an die Gäste weiter, aber die scheint dies nicht zu stören. Am Wochenende kosten die Speisen und Getränke im Kulturwirtshaus Pammer in Wirtsbach ab sofort 15 Prozent mehr.

"Es sind schwere Zeiten in der Gastronomie. Immer weniger Angestellte wollen an den Sonn- und Feiertagen arbeiten", sagte Pammer gegenüber der Tageszeitung heute.