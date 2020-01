Warum wir in Restaurants künftig Reservierungsgebühren zahlen

Trend 3: Trinkgeld einpreisen

Nicht nur das bargeldlose Bezahlen beschäftigt den Bäcker: „Als wir eröffneten, stellten wir fest, dass Touristen mit unserer Trinkgeld-Kultur nicht vertraut sind: Sie geben kein oder wenig Trinkgeld, doch gerade das Servicepersonal lebt davon.“ Aus diesem Grund denkt Öfferl laut über das Einpreisen von Trinkgeld nach – was ein Novum in Österreich wäre: „Es geht doch darum, dass wir den Lehrberuf schätzen und um Wertschätzung des Servicepersonals: Warum also nicht ein ähnliches System wie in den USA einführen?“, fragt sich der Jung-Bäcker.

Ein heikles Thema laut Branchenvetreter Dobcak: „Trinkgeld ist eine freiwillige Leistung, nicht Gehaltsbestandteil und damit nicht einkommensteuerpflichtig.“ Am Ende hätten die Mitarbeiter weniger Freude als erhofft.

Trend 4: Platziert werden

Vor zehn Jahren wäre es in Österreich undenkbar gewesen, dass Gäste die Tische nicht selbst wählen dürfen. Immer öfter findet der Gast Stehpulte und Schilder am Eingang mit der Aufforderung „Bitte warten. Sie werden platziert“. Resch: „Obwohl wir in unserem Zweitrestaurant, der ‚Clementine‘, das Platzierungsprinzip nicht leben, fragen immer mehr Gästen, wo sie sich hinsetzen dürfen – selbst im Garten. Ein Kulturwandel.“

Soziales Unternehmen Die Wiener Restaurantkette „Habibi & Hawara“ ermöglicht Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Stolz verkündete das Unternehmen diese Woche, dass zwei Mitarbeiter seit Jänner auch Teilhaber sind. Bei dem Konzept handelt es sich um ein „Social Business“. Was der Gast davon hat? Sozialen Mehrwert am Teller.