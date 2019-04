Zehn Gastro-Trends, die nicht mehr wegzudenken sind

1. Roher Fisch in der Schüssel

Nach Ramen (japanische Nudelsuppe) und Pho (vietnamesische Nudelsuppe) hat das nächste Trendgericht Wien erreicht: Die hawaiianische Poke Bowl, ein Fischsalat. Das Wort „Poke“ bezeichnet rohen, gewürfelten Fisch. Angerichtet wird er traditionell mit Reis und Zutaten wie Edamame, Avocado, Algen oder auch Mango in einer Schale. Serviert wird er in Wien einerseits in Lokalen mit asiatischer Fusionsküche wie dem Café Leopold im MuseumsQuartier (7., Museumsplatz) oder in gesunden Bistros wie dem Grasgrün (1., Seilerstätte 30 und 7., Neubaugasse 70). In der jüngsten Zeit öffnen aber auch eigene Lokale, die sich gänzlich auf diese Speise fokussieren. Seine Reisschale selbst zusammenstellen kann man etwa im Honu Tiki Bowls (1., Teinfaltstraße 4). In den Wintermonaten wird in den Eissalon Leones Gelato wieder Atiki Poke Bowls (8., Lange Gasse 78) einziehen.