Private Supper Club: Essen, bei dem Fremde zu Freunden werden

Zur Auflockerung.

Denn die sechs Personen, die sich zum „Thai Abend“ in Drehers Altbauwohnung eingefunden haben, kennen einander nicht wirklich. Das Konzept dahinter nennt sich „Social Dining“; hat seinen Ursprung, wie so viele Trends, in New York und das Ziel, Menschen einen Abend lang für gutes Essen und neue Kontakte zusammenzubringen.

Bunt gemischt

Und so ist auch die Runde, die sich nun zur Kokossuppe am Esstisch eingefunden hat, an diesem Abend in „The Morpheus Society“ bunt zusammengewürfelt: Da ist Vermögensberater André, der seit Kurzem auch ein Edelsteingeschäft führt und nach dem Essen die anderen am Klavier unterhalten wird.